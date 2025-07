Sandra Bonzi e Claudio Bisio con i loro due libri a San Giovanni

Arezzo, 30 luglio 2025 – Orientoccidente è un festival di musica, teatro, cinema, parole. e quindi letteratura. In questa ventunesima edizione diverse sono state le occasioni in cui si è raccontato libri: le due performance legate alla pubblicazione “Siamo liberi?, il “Barone rampante” di Petralana e lo spettacolo sul libro di Enrico Fink: Giovedì 31 luglio, in piazza Masaccio a San Giovanni Valdarno sarà la volta di Sandra Bonzi e Claudio Bisio che, in conversazione con Enzo Brogi, presenteranno i loro due recenti romanzi.sceneggiatrice, torna in libreria con “Una parola per non morire”, pubblicato da Garzanti: un giallo brillante ambientato in una Milano pulsante e nevrotica, dove la protagonista Elena Donati – investigatrice per caso – si trova coinvolta nella scomparsa di una ragazzina Attorno a lei ruotano personaggi esilaranti e situazioni tanto verosimili quanto surreali, raccontate con uno stile ironico e arguto che ha già conquistato migliaia di lettori del cinema e della televisione italiana, presenta invece “Il talento degli scomparsi”, edito da Feltrinelli: un romanzo spiazzante e pieno di. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Sandra Bonzi e Claudio Bisio con i loro due libri a San Giovanni

