San Siro maggioranza in bilico sulla vendita Ma lo stadio vive anche senza il calcio

Il voto a settembre sulla vendita dello stadio di San Siro (e delle aree circostanti) salterà perché non ci sono i numeri. Ne è certo Carlo Monguzzi, consigliere comunale di Europa Verde, a margine di un incontro sul valore del Meazza che si è tenuto mercoledì 30 luglio a Palazzo Marino. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

In questa notizia si parla di: siro - vendita - stadio - maggioranza

San Siro, entro luglio la vendita a Inter e Milan: gli ultimi aggiornamenti - Martedì si dovrebbe concludere la Conferenza dei servizi in corso sul progetto del nuovo San Siro presentato nelle scorse settimane da Inter.

Inter, finale Champions sul maxischermo di San Siro: prezzi e modalità di vendita - (Adnkronos) – Cresce l'attesa in casa Inter per la finale di Champions League. I nerazzurri sfideranno il Paris Saint Germain nell'ultimo atto della massima competizione europea, sabato 31 maggio, all'Allianz Arena di Monaco di Baviera.

Inter, finale Champions sul maxischermo di San Siro: prezzi e modalità di vendita - (Adnkronos) – Cresce l'attesa in casa Inter per la finale di Champions League. I nerazzurri sfideranno il Paris Saint Germain nell'ultimo atto della massima competizione europea, sabato 31 maggio, all'Allianz Arena di Monaco di Baviera.

LA PRIMA PAGINA DI REPUBBLICA Sala: "Ho le mani pulite" Il sindaco di Milano in consiglio comunale: vado avanti con il piano casa e con la vendita dello stadio di San Siro Si dimette Tancredi: deluso da una parte della maggioranza. Letizia Moratti: la cit Vai su X

? SAN SIRO, SVOLTA VICINA? Il futuro dello stadio più iconico d’Italia è in bilico. Il sindaco di Milano, Beppe Sala, punta a chiudere entro il 30 luglio il dossier sulla vendita del Meazza, ma la tensione con la maggioranza è alta. Intanto, il vincolo della Sop Vai su Facebook

Quanto vale San Siro, gli incassi dei concerti e del calcio: il nodo del futuro del Meazza (anche senza pallone); Nonostante le inchieste Sala non rinuncia alla vendita dello stadio; San Siro, centrosinistra col pallottoliere per i numeri in Consiglio: l’aula potrebbe spaccarsi.

San Siro, maggioranza ancora divisa. Opposizione: sindaco riferisca in consiglio comunale - In attesa della decisione del Tar sulla sospensiva chiesta dai comitati ... Come scrive rainews.it

San Siro: riunione maggioranza con Sala, ipotesi delibera lunedì - Chiudere l'accordo con i club nei prossimi giorni, portare la delibera sulla vendita dello stadio in giunta lunedì e convocare un paio di commissioni la prossima settimana per poi approdare in Consigl ... Si legge su msn.com