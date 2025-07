San Siro Inter lo spauracchio Euro 2032 riaccende il dibattito | nerazzurri e Milan ora spingono per il nuovo stadio

San Siro Inter, si riapre la discussione circa lo stallo attorno alla situazione dello storico impianto di Milano: tutti gli aggiornamenti di oggi. Il tempo stringe, la pazienza è finita. Lo stallo attorno al destino di San Siro si fa sempre piĂą insostenibile e il conto alla rovescia, inesorabile, potrebbe ricevere una scossa decisiva da un elemento esterno: Euro 2032. Come racconta Tuttosport, l’organizzazione del torneo continentale in Italia rischia di diventare l’ultima carta per sbloccare una situazione che da anni paralizza i piani di Inter e Milan. Il 17 luglio, un gruppo di lavoro della FIGC — affiancato da un rappresentante UEFA — ha presentato a Comune e club la lista dei requisiti strutturali richiesti per candidarsi come cittĂ ospitante dell’Europeo. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - San Siro Inter, lo “spauracchio” Euro 2032 riaccende il dibattito: nerazzurri e Milan ora spingono per il nuovo stadio

