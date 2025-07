San Siro Inter Corbani Comitato Sì Meazza attacca | Operazione fasulla Sala e Scaroni devono spiegare

San Siro Inter, Corbani (Comitato Sì Meazza) si oppone alla vendita: presentati esposti in Procura, Tar e Corte dei Conti. Torna a farsi sentire con forza il Comitato Sì Meazza, che si oppone alla cessione dello stadio Giuseppe Meazza a Inter e Milan. A guidare la protesta è ancora una volta il fondatore Luigi Corbani, che nel corso di una conferenza stampa al Comune di Milano ha annunciato la presentazione di esposti alla Procura, al Tar e alla Corte dei Conti per bloccare quella che definisce un’operazione priva di fondamento economico. « L’ Inter ha debiti per 750 milioni e il Milan per 350 milioni: come fanno a investire 1 miliardo e 200 milioni nell’operazione stadio? Lo sanno solo Sala e Scaroni », ha tuonato Corbani, come riportato da Calcio e Finanza. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - San Siro Inter, Corbani (Comitato Sì Meazza) attacca: «Operazione fasulla, Sala e Scaroni devono spiegare»

In questa notizia si parla di: meazza - inter - comitato - siro

Nuovo stadio San Siro, i progetti per Inter e Milan: 4 stili per il Meazza del futuro - Il progetto del nuovo stadio di Inter e Milan entra nel vivo. Le due società hanno indetto una gara per scegliere lo studio di architettura che disegnerà il futuro impianto di Milano da oltre un miliardo di euro di investimenti.

Dallo stadio Meazza all’Idroscalo, tutti insieme a tifare Inter in finale. E se vince la Coppa... - Milano, 31 maggio 2025 –  I cancelli del Meazza si spalancheranno alle 19, due ore prima del fischio d’inizio della partita più importante dell’anno: la finale di Champions League tra Inter e Paris Saint Germain.

San Siro Inter, nuovo ricorso al TAR: il comitato ‘Sì Meazza’ blocca la cessione! Cosa sta succedendo - di Redazione San Siro Inter, nuovo ricorso al TAR: il comitato ‘Sì Meazza’ blocca la cessione! Cosa sta succedendo sul tema nuovo stadio.

#Corbani (comitato #SìMeazza): "Cessione di #SanSiro a #Inter e #Milan operazione fasulla. I due club con i debiti che hanno..." Vai su X

Milano rischia la beffa: San Siro senza requisiti Uefa, niente Euro 2032 ? Milan, Inter e il sindaco milanese Sala hanno fretta, ma la lista di chi osserva si è allungata: ieri si è svolta a Palazzo Marino una riunione che ha visto al tavolo i due club milanesi, p Vai su Facebook

San Siro, via libera alla vendita a Inter e Milan: il Tar respinge il ricorso del Comitato Sì Meazza; Vendita San Siro, l’ok dal Tar. Ma la strada ora è in salita; Meazza, il ricorso del comitato “No“ del Tar alla sospensiva. L’iter per la vendita può proseguire.

Comitato Sì Meazza: "Sulla vendita di San Siro il Comune racconta balle" - E' solo una gigantesca operazione immobiliare" accusa Luigi Corbani, che si oppone al progetto. Riporta rainews.it

San Siro, il comitato Sì Meazza contro il Comune: «La vendita? È fasulla» - Il comitato Sì Meazza ancora contro il Comune per la vendita dello stadio San Siro a Inter e Milan: «È un'operazione fasulla». Scrive msn.com