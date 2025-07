San Siro il comitato Sì Meazza contro il Comune | La vendita? È fasulla

Nuova polemica tra il Comune di Milano e il comitato Sì Meazza, fondato da Luigi Corbani. Quest’ultimo ha presentato nelle scorse settimane un esposto in Procuro, uno al Tar e uno alla Corte dei conti per fermare la vendita dello stadio di San Siro a Inter e Milan. Le motivazioni sono state spiegate durante una conferenza stampa, come riportato da Calcio e Finanza. Corbani ha attaccato la Giunta guidata dal sindaco Beppe Sala, parlando di operazione di vendita «fasulla». Ha spiegato: «L’Inter ha debiti per 750 milioni e il Milan per 350 milioni e come fanno a investire 1 miliardo e 200 milioni nell’operazione stadio? Lo sanno solo Sala e Scaroni» Il comitato: «Ammodernamento senza ricorrere alle casse comunali». 🔗 Leggi su Lettera43.it

