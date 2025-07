Tempo di lettura: 2 minuti Nel Consiglio comunale tenutosi oggi pomeriggio a San Salvatore Telesino, il consigliere comunale di Progetto Civico, Alfonso Abitabile, ha sollevato due questioni di particolare rilievo per il corretto funzionamento dell’assemblea e per la trasparenza dell’azione amministrativa. Al centro della prima osservazione, il riconoscimento di un debito fuori bilancio relativo a una controversia giudiziaria con la curatela fallimentare della Plasted S.r.l., su cui è mancata la completa documentazione a corredo della proposta deliberativa. La richiesta di approvazione è infatti arrivata all’aula in assenza di atti fondamentali – tra cui ordinanze, sentenze e note legali – impedendo ai consiglieri di esprimersi in modo pienamente consapevole e informato. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - San Salvatore Telesino, Abitabile: “Debiti, omissioni e simboli fantasma: il Consiglio comunale si trasforma in un atto di fede”