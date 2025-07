San Ferdinando | destinatario di mandato di arresto europeo Arrestato dalla Polizia di Stato

Arrestato 25enne olandese destinatario di mandato europeo: rintracciato in una struttura ricettiva a San Ferdinando. Nella mattinata odierna, personale della Polizia di Stato ha proceduto all’arresto provvisorio ai fini di consegna di un 25enne olandese poichĂ© destinatario di un mandato di arresto europeo, emesso dalle autoritĂ belghe, per furto aggravato e associazione per delinquere. Nello specifico, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, a seguito di una segnalazione per un alert alloggiati, sono intervenuti in una struttura ricettiva in zona San Ferdinando, dove hanno rintracciato e tratto in arresto il prevenuto in esecuzione del provvedimento sopra citato, anche grazie al supporto degli agenti del Commissariato San Ferdinando. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

