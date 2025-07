Salvini attacca l' Unione europea | Ora stop al Patto di stabilità

Matteo Salvini parte all’attacco: «Leggo dotte analisi di giornalisti che fino a ieri mi accusavano di sovranismo perchĂ© mettevo in dubbio la saggezza di Ursula von der Leyen, e adesso sono piĂą sovranisti di me. Che ci sia qualcosa e qualcuno da cambiare a Bruxelles è evidente a tutti». Il vicepremier e segretario della Lega ha parlato di dazi a margine del Consiglio d’amministrazione della società “Ponte Stretto”. «Aspettiamo di leggere i dettagli», ha detto in merito alle novitĂ uscite dall’accordo Usa-Ue. «A prescindere da Trump e dai dazi, questa Unione europea e questa Commissione», ha sottolineato, «sono un problema per le imprese italiane. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Salvini attacca l'Unione europea: "Ora stop al Patto di stabilitĂ "

Meloni e Salvini hanno preso i voti degli italiani promettendo la cancellazione della legge Fornero e Quota 41 per tutti, poi una volta a Chigi hanno fatto peggio persino del Governo Monti. Con loro le richieste di pensioni anticipate sono crollate di oltre il 17% n Vai su Facebook

L'Unione Europea boccia il piano balneari di Salvini. I suoi indennizzi sarebbero illegittimi - Il motivo principale del rigetto riguarda la previsione di indennizzi e le compensazioni economiche a favore dei concessionari uscent ... Da gayburg.com

Dazi al 15% e l'accordo Usa-Ue, Salvini: "A sinistra si sono accorti che von der Leyen non è adatta" - Il leader leghista: "A prescindere da Trump e dai dazi, questa Unione Europea e questa Commissione Europea sono un problema per le imprese italiane" ... affaritaliani.it scrive