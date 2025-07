Salute mentale accordo tra Ordine psicologi Lazio e Municipio I Roma

Protocollo d'intesa per rafforzare e promuovere sul territorio il benessere psicologico Roma, 30 lug. (Adnkronos Salute) - Promuovere il benessere psicologico e avviare azioni condivise di prevenzione, ricerca e inclusione sociale. Sono i contenuti del protocollo d'intesa siglato oggi tra l'O.

: L’Ordine degli Psicologi del Lazio, con la Presidente Paola Medde, ha preso parte ieri, 1° luglio, all’evento tenutosi al Giardino Verano di Roma per l’avvio ufficia Vai su Facebook

