Salute il Piemonte vara il nuovo piano sanitario Cirio | Svolta storica risposte solide ai bisogni dei cittadini

“Questo è un momento storico. Erano 30 anni che non c’era una programmazione per guardare al futuro dell’offerta sanitaria pubblica piemontese in maniera strutturata. L’introduzione del direttore socio-sanitario nelle aziende è l’ossatura piĂą significativa del nuovo piano. Siamo arrivati alla scrittura di un documento che contiene le idee di questo governo sulla sanità ”. In questo modo il presidente della Regione, Alberto Cirio, ha introdotto i l nuovo piano socio-sanitario regionale, approvato in giunta e presentato oggi al Grattacielo Piemonte di Torino. Un successo storico che mette il punto esclamativo sul buon governo del centrodestra. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Salute, il Piemonte vara il nuovo piano sanitario. Cirio: Svolta storica, risposte solide ai bisogni dei cittadini

