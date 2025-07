Noriaki Kasai rappresenta un’istituzione del salto con gli sci. L’appassionato sa bene di chi stiamo parlando. Al lettore occasionale basti sapere che si tratta dell’ atleta piĂą longevo di ogni tempo, capace di gareggiare in Coppa del Mondo in cinque decenni diversi (dal 1988 al 2025) e di ottenere risultati di rilievo assoluto sia da teenager che dopo aver scavallato la soglia degli “anta”. Appena compiuti 53 anni, il giapponese ha cominciato l’ennesima stagione di una carriera infinita, prendendo parte alle competizioni inaugurali del circuito nazionale estivo. Tuttavia, per la prima volta da quando lo si conosce, si direbbe pessimista in merito al futuro. 🔗 Leggi su Oasport.it

Salto con gli sci, Noriaki Kasai alza bandiera bianca? "Medito e vedo l'oro olimpico, ma non sono nella condizione di essere convocato"