Salerno violenta aggressione in strada | donna picchiata e trascinata per i capelli davanti ai passanti

Violenza inaudita in pieno giorno a Salerno, sotto gli occhi attoniti di decine di passanti. Una donna è stata brutalmente aggredita nel pomeriggio di ieri, martedì 29 luglio, in piazzetta Monsignor Bolognini, nel cuore del quartiere Carmine. La scena si è consumata nei pressi del Santuario della Madonna del Carmine e a pochi metri dal . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Salerno, violenta aggressione in strada: donna picchiata e trascinata per i capelli davanti ai passanti

Lite finisce a coltellate a Salerno: ferita una donna, gli agenti bloccato l'aggressore - Tensione, questa sera, in via Irno a Salerno, dove una donna è stata accoltellata da un uomo, al termine di una violenta lite, per motivi in corso di accertamento (sembra per questioni sentimentali).

Salerno, donna trovata morta nella vasca da bagno. Vicino a lei un coltello - Dramma a Soccorso, una frazione del comune di Fisciano, nel salernitano, dove una donna di 50 anni è stata trovata morta nella sua abitazione.

