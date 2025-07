Salerno rapina aggravata | arrestato un uomo

Il 26 luglio, a Salerno, i Carabinieri del N.O.R.M. – Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia hanno proceduto all’arresto di un uomo per “rapina aggravata” in quanto, lo stesso, secondo la ricostruzione operata dalla polizia giudiziaria, nelle adiacenze del parco del Mercatello, si sarebbe impossessato di due telefoni cellulari, sottratti a due minori sotto la minaccia di una siringa. Segui ZON.IT su Google News. 🔗 Leggi su Zon.it © Zon.it - Salerno, rapina aggravata: arrestato un uomo

In questa notizia si parla di: salerno - rapina - aggravata - uomo

Salerno, viola i domiciliari: arrestato per furto e rapina sul lungomare Trieste - La Squadra Mobile della Questura di Salerno ha eseguito un provvedimento di carcerazione e sospensione della detenzione domiciliare nei confronti di un uomo – responsabile di furto e rapina – in quanto inosservante delle prescrizioni degli arresti domiciliari.

Salerno, 15enne ferito a un occhio dopo un tentativo di rapina - Un pomeriggio di festa si è trasformato in un incubo per un ragazzo di 15 anni, residente in un Comune a sud della provincia di Salerno, ferito al volto dopo aver rifiutato di consegnare soldi e cellulare a un gruppo di aggressori.

Dramma nella notte: Una tentata rapina in un bar di Salerno, barista reagisce: “Sono vivo per miracolo” - Nella notte tra sabato e domenica, un evento agghiacciante ha scosso la tranquillità di Salerno. Un bar, situato in una posizione strategica tra via Posidonia e Piazza Caduti di Brescia, è stato teatro di un tentativo di rapina che ha lasciato il gestore sotto choc e con una storia da raccontare, condivisa sui social e diventata virale.

Salerno: ruba collana d’oro durante concerto, arrestato Un uomo è stato arrestato dai Carabinieri della stazione di Salerno Duomo con l’accusa di rapina impropria aggravata. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, durante un concerto in piazza della Libert Vai su Facebook

Rapina due minori nel parco Mercatello: arrestato dai carabinieri; Salerno. Strappa una collana d'oro dal collo di un'uomo, lo aggredisce e tenta la fuga: arrestato; Rapina con aggressione in Piazza della LibertĂ : arrestato un uomo a Salerno.

Salerno, rapina aggravata: arrestato un uomo - – Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia hanno proceduto all’arresto di un uomo per ... Scrive zon.it

Salerno, rapina impropria aggravata: arrestato un uomo - Nella mattinata di venerdì 25 luglio, a Salerno, i Carabinieri della Stazione di Salerno- Segnala zon.it