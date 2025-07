Salerno Pitti Pizza & Friends | la festa continua in Piazza della Libertà

Domani giorno 2 con Gigi Finizio, Alfa, Sissi, Francesco Da Vinci, Mazzariello, Le One. Dopo l’inaugurazione con Sal Da Vinci, si accende la seconda serata con la coppia esplosiva Pippo Pelo e Adriana Petro alla conduzione. Pitti Pizza & Friends è la festa dell’estate che unisce sapori e musica, tradizione e futuro, in un abbraccio collettivo sotto le stelle di Piazza della Libertà . Un grande evento dal respiro nazionale che celebra l’identità campana attraverso il suo simbolo più amato, la pizza, e il linguaggio universale della musica. La serata inaugurale. L’inaugurazione, in programma questa sera, è affidata a una line-up che promette emozioni: Sal Da Vinci, voce simbolo di Napoli, sarà affiancato da Alex Wyse, tra le nuove promesse dell’urban italiano, Vincenzo Bles, cantautore emergente dalla scrittura contemporanea, e Lorenzo Lupo, espressione autentica della sua generazione. 🔗 Leggi su Zon.it © Zon.it - Salerno, Pitti Pizza & Friends: la festa continua in Piazza della LibertÃ

