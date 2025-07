Salerno il bilancio della Polizia | in sei mesi 65 denunce 29 arresti e 99 stranieri espulsi

La Questura di Salerno, anche sulla base delle decisioni assunte in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, ha intensificato le proprie attivitĂ di prevenzione e di contrasto sul territorio dei reati di tipo predatorio, con una particolare attenzione alla posizione dei. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Carabinieri, oltre 38mila interventi in cinque mesi nella provincia di Salerno: il bilancio operativo - Nel periodo gennaio-maggio 2025, l’Arma dei Carabinieri ha gestito nella provincia di Salerno ben 38.

Immigrazione: 4 espulsioni in pochi giorni a Salerno, il bilancio della Questura - Rafforzate le attività amministrative che quotidianamente svolge l’Ufficio Immigrazione per attestare il rispetto della normativa prevista per la regolarizzazione delle posizioni sugli stranieri sul territorio nazionale, con risvolti positivi sui tempi di attesa nell’ambito della procedura volta.

Primo anno dell'Aeroporto di Salerno, il bilancio dell'Ufficio delle Dogane tra multe e sequestri - A un anno dall'apertura dello scalo aeroportuale salernitano, il bilancio dei controlli effettuati dall'Ufficio delle Dogane di Salerno in collaborazione con la Guardia di Finanza si rivela estremamente positivo.

CONSIGLIO COMUNALE DELLA CITTĂ€ DI NOCERA INFERIORE DEL 30 LUGLIO 2025 ORDINE DEL GIORNO: 1. Variazioni di assestamento generale di bilancio ( Art. 175,... Vai su Facebook

Incidenti in aumento a Salerno, tre morti e quasi 200 feriti in sei mesi - Stampa Tre morti, 199 feriti, e una città che ogni mese registra in media 65 incidenti stradali: il bilancio dei primi sei mesi del 2025 fa tremare. Lo riporta salernonotizie.it

Salerno: parcheggiatori, ladri e pusher: la stretta estiva della polizia - Salerno: parcheggiatori, ladri e pusher: la stretta estiva della polizia La questura di Salerno traccia il bilancio degli ultimi mesi: 82 provvedimenti di avviso orale, 49 divieti di ritorno ... Riporta ilmattino.it