Salento malore in mare | bagnante salvato Scontro tra moto d' acqua | ferito un 21enne

Salvataggio in mare per un bagnante colpito da malore. Questa mattina, sul litorale ionico, nei pressi del Victor Village a Ugento, un uomo di 80 anni è stato soccorso a seguito di un. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Salento, malore in mare: bagnante salvato. Scontro tra moto d'acqua: ferito un 21enne

Lido di Camaiore, dramma in spiaggia: 65enne muore in mare per un malore - L’uomo era in vacanza dalla Lombardia. Nel tardo pomeriggio del 29 maggio, un uomo di 65 anni è deceduto mentre nuotava nelle acque antistanti la spiaggia libera di Lido di Camaiore, in Versilia.

Tragedia al mare degli umbri, colta da malore prima del pranzo. Muore a 79 anni - Civitanova, 30 giugno 2025 – Accusa un malore fatale mentre si trova sul piazzale di ingresso del ristorante, a due passi dalla spiaggia, durante una domenica al mare, insieme alla sua famiglia.

Malore in mare, i bagnanti vedono un cadavere galleggiare in acqua e chiamano i soccorsi: la turista tedesca era in vacanza con il nipote - BIBIONE - Dramma nel pomeriggio di ieri sul litorale di Bibione Pineda, dove una turista tedesca di 70 anni è stata trovata priva di sensi in mare, nelle acque antistanti il campeggio.

