Saf spa società in salute Approvato il bilancio 2024 dai sindaci

Il presidente Saf Spa, Fabio De Angelis, ricostruisce la vicenda dell’approvazione del bilancio e la questione dei conguagli per la massima trasparenza a beneficio dell'opinione pubblica.“Innanzitutto va sottolineata l'approvazione all’unanimitĂ dei presenti del documento contabile, fatto questo. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

La società Castore chiude il bilancio 2024 in positivo con nuove prospettive future - Il bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre del 2024 della Castore SPL srl ha determinato un risultato positivo con un incremento del 33,76% rispetto all’esercizio precedente.

Italia Comfidi: bilancio in forte crescita. Nico Gronchi: “Risultato che conferma stabilità e solidità della società ” - Gronchi: "“Italia ComFidi ha chiuso il bilancio 2024 con un risultato netto positivo pari a 2.572.669 euro con un incremento significativo rispetto al 2023.

Ricavi in crescita, bilancio positivo per Coap. E la cooperativa dei panificatori si rafforza nel mercato acquisendo un'altra società - Ricavi in crescita e bilancio positivo per Coap, la cooperativa di approvvigionamento tra panificatori e pasticcieri di Forlì.

