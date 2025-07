Sabato la sgambata contro il Montegranaro Cuccù cerca risposte L’amichevole di Morrovalle servirà a tastare il polso al Castelfidardo

La prima amichevole vera e propria, in programma sabato a Morrovalle, contro il Montegranaro (Eccellenza), è un’altra opportunità in più per mister Stefano Cuccù & C. sulle scelte da fare per completare l’organico dei biancoverdi. Dei vari ragazzi in prova qualcuno potrebbe anche rimanere, ma la proprietà sta cercando di piazzare almeno tre colpi importanti, uno in ogni reparto, di esperienza e qualità, che possano alzare il livello di ua squadra completamente nuova rispetto a quella che ha fatto bene l’anno passato al primo anno in D. Servirebbero almeno un difensore centrale, in prova c’è Alessandro Fallisi, classe 2002, ex Yverdon in Svizzera, ma anche un centrocampista dai piedi buoni e un attaccante di spessore da inserire accanto a Morais e Traini, quest’ultimo non ancora ufficializzato dalla società fidardense. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

