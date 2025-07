Russia terremoto di magnitudo 8.8 | lanciata allerta tsunami

Nelle scorse ore la Russia √® stata colpito da una forte scossa di terremoto di magnitudo 8.8. La scossa si √® verificata all‚Äô1:24 ora italiana al largo della¬†Kamchatka, in¬†Russia.¬†A seguito dell‚Äôaccaduto, √® stata lanciata un‚Äôallerta tsunami, revocata 11 ore dopo in Russia, e per¬†Giappone,¬†Guam,¬†Hawaii¬†e¬†Alaska. E in Kamchatka il vulcano Klyuchevskaya Sopka ha iniziato a eruttare. . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

Terremoto, forte scossa nel giorno dei colloqui tra Russia e Ucraina - Mentre a Istanbul si aprivano i primi delicatissimi colloqui tra Russia e Ucraina, un altro evento ha scosso ‚Äď nel vero senso della parola ‚Äď la scena.

Terremoto in Turchia, la scossa di magnitudo 5.2 nel giorno dei colloqui diretti Russia-Ucraina - Forte sisma in Turchia. Nel primo pomeriggio di giovedì 15 maggio, alle 15:46 ora locale, si è verificata una scossa di terremoto di magnitudo 5.

Terremoto di magnitudo 8.8 al largo della Kamchatka. Allerta tsunami per Russia, Giappone, Guam, Hawaii, Alaska, Ecuador e l'intera costa ovest degli Usa - Il sisma √® stato registrato al largo della Kamchatka. √ą allarme nel Pacifico con minaccia di onde fino a 3-4 metri.

Terremoto in Kamchatka: √® stata lanciata l'allerta tsunami per tutto il Pacifico; Il paradosso dello tsunami in Russia: perch√© i Paesi lontani come Ecuador e Hawaii sono quelli pi√Ļ a rischio; Terremoto di 8.8 in Russia, allerta tsunami anche in Usa e Cina.

Russia, terremoto di magnitudo 8.8: lanciata allerta tsunami - Nelle scorse ore la Russia è stata colpito da una forte scossa di terremoto di magnitudo 8. dailynews24.it scrive

Tsunami e terremoto sulla base dei sottomarini nucleari russi in Kamchatka. Dubbi sui danni alla flotta di Mosca - Vilyuchinsk è una città della Kamchatka, a 130 chilometri dall'epicentro del violentissimo terremoto di magnitudo 8. Lo riporta ilmessaggero.it