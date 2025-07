Russia | Tajani convoca ambasciatore russo dopo inserimento Mattarella in elenco ' russofobi'

Roma, 30 lug. (Adnkronos) - Il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale Antonio Tajani ha disposto la convocazione dell'ambasciatore della Federazione russa in Italia per contestargli l'inserimento del presidente della Repubblica Sergio Mattarella e di altre cariche istituzionali della Repubblica italiana in un elenco di presunti ‚Äúrussofobi‚ÄĚ. Lo scrive in una nota la Farnesina, aggiungendo che "il ministro Tajani considera l'inserimento della persona del capo dello Stato in questo elenco una provocazione alla Repubblica e al popolo italiano e offre la sua solidariet√† istituzionale e personale al presidente Mattarella". 🔗 Leggi su Iltempo.it

