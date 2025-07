Russia il terremoto più forte mai registrato | allarme tsunami in tutto il Pacifico

Uno dei terremoti più forti mai registrati al mondo. Nella notte italiana la terra ha tremato in Kamchatka nell'Estremo oriente della Russia dove si è verificata una devastante scossa di magnitudo 8.8. Il sisma si è verificato a una profondità di 20,7 chilometri. L'epicentro è stato individuato a circa 119 chilometri a sud-est della città russa di Petropavlovsk-Kamchatsky, che conta 180.000 abitanti. Vengono segnalati danni ed evacuazioni ma nessun ferito grave. Secondo la filiale locale dell'Istituto di ricerca geofisica dell'Accademia delle scienze russa, il terremoto è stato il più forte a colpire questa zona da quello di magnitudo 9. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Russia, il terremoto più forte mai registrato: allarme tsunami in tutto il Pacifico

Terremoto di magnitudo 8.8 al largo della Kamchatka. Allerta tsunami per Russia, Giappone, Guam, Hawaii, Alaska, Ecuador e l'intera costa ovest degli Usa - Il sisma è stato registrato al largo della Kamchatka. È allarme nel Pacifico con minaccia di onde fino a 3-4 metri.

Il terremoto in Kamchatka, nell'estremo oriente della Russia, ha provocato «numerosi feriti» ed è stato il più forte di quell'area dal 1952 secondo il servizio di monitoraggio sismico regionale. «Esorto tutti a stare lontani dalla costa nelle aree a rischio tsunami e Vai su Facebook

Il terremoto in Russia registrato dai sismografi dei Campi Flegrei: il tracciato all’1:24 - I sismografi installati nei Campi Flegrei hanno registrato il terremoto avvenuto nella notte in Kamcatka: l'evento sismico è evidente nel tracciato ... Da fanpage.it

Terremoto in Kamchatka, è il sesto più forte mai registrato. Cosa possiamo aspettarci ora - La penisola russa si trova sulla congiunzione delle placche tettoniche del Pacifico, un punto di intersezione instabile che la rende uno dei territori più attivi del pianeta dal punto di vista sismico ... Scrive msn.com