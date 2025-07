Russia | Fratoianni ' intimidazioni inaccettabili verso Mattarella'

Roma, 30 lug. (Adnkronos) - "Intimidazioni inaccettabili quelle russe versi il nostro presidente della Repubblica e anche più in generale, perché non mi pare accettabile che un altro Paese ingerisca nelle vicende di un altro Paese segnatamente il nostro con queste modalità ". Lo afferma Nicola Fratoianni di Avs parlando con i cronisti davanti a Montecitorio. "Rimane il fatto che ci sono alcuni pezzi di questa maggioranza - prosegue il leader di SI - che con Russia di Putin hanno sempre intrattenuto splendidi rapporti, se non mi ricordo male c'era un signore che andava in giro per la Piazza Rossa con una maglietta di Putin, dicendo meglio un Putin che due Mattarella o qualcosa di simile, ed oggi fa il vicepresidente del consiglio di questo governo. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Russia: Fratoianni, 'intimidazioni inaccettabili verso Mattarella'

In questa notizia si parla di: russia - fratoianni - intimidazioni - inaccettabili

Russia: Fratoianni, 'intimidazioni inaccettabili verso Mattarella'; La Russia minaccia Mattarella per paragone con il Terzo Reich: Sue parole avranno conseguenze.

Russia: Fratoianni, ‘intimidazioni inaccettabili verso Mattarella’ - "Intimidazioni inaccettabili quelle russe versi il nostro presidente della Repubblica e anche più in generale, perché non mi pare accettabile che un altro Paese ingerisca n ... Come scrive ilsannioquotidiano.it

Russia: Bignami, 'respingiamo ogni tentativo di intimidazione esterna' - "Esprimo la più ferma solidarietà al presidente della Repubblica Sergio Mattarella oggetto di inaccettabili e gravissime minacce provenienti dal sito ufficiale del minister ... Si legge su lagazzettadelmezzogiorno.it