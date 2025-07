Russia | Fontana ' contro Mattarella accuse gravi e inaccettabili'

Roma, 30 lug. (Adnkronos) - "Solidariet√† al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Le accuse mosse nei suoi confronti dal ministero degli Esteri russo sono gravi e inaccettabili. Grazie al presidente per il suo forte impegno per la pace e il dialogo". Cos√¨ il presidente della Camera, Lorenzo Fontana. 🔗 Leggi su Iltempo.it ¬© Iltempo.it - Russia: Fontana, 'contro Mattarella accuse gravi e inaccettabili'

Francavilla Fontana, domani i funerali del carabiniere ucciso: assisterà il presidente Mattarella - La vittima era un brigadiere in servizio nella Compagnia di Francavilla Fontana, Carlo Legrottaglie, 59 anni, nel suo ultimo giorno di lavoro prima della pensione.

Ostuni: stamattina i funerali di Carlo Legrottaglie, presente Sergio Mattarella Carabiniere ucciso da due malviventi di cui uno è morto. Lutto cittadino anche a Francavilla Fontana - Alle 11 nella chiesa Santa Maria Madre della Chiesa in Ostuni i funerali di Carlo Legrottaglie. Annunciata la presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

Francavilla Fontana, a Ostuni i funerali del carabiniere ucciso: presenti Mattarella e Crosetto - La vittima era un brigadiere in servizio nella Compagnia di Francavilla Fontana, Carlo Legrottaglie, 59 anni, nel suo ultimo giorno di lavoro prima della pensione.

