Russia | Conte ' solidarietà Mattarella liste proscrizione peggiore tradizione autoritaria'

Roma, 30 lug. (Adnkronos) - "Respingiamo le vili intimidazioni avanzate dal ministero degli Esteri russo con liste di proscrizione degne della peggiore tradizione autoritaria e antidemocratica. La solidarietà mia e del Movimento 5 Stelle ai ministri Tajani e Crosetto, il cui nome compare tra le fila dei nemici della Russia, e al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella - anche lui annoverato tra i nemici di Mosca: un'illazione vergognosa". Così Giuseppe Conte sui social. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Russia: Conte, 'solidarietà Mattarella, liste proscrizione peggiore tradizione autoritaria'

In questa notizia si parla di: russia - conte - solidarietà - mattarella

Ucraina, Conte: “Meloni assente ai negoziati? Ovvio, ha fallito totalmente puntando sulla vittoria sulla Russia” - “Nel momento in cui Meloni ha scommesso sulla vittoria militare sulla Russia, una scommessa completamente fallimentare, e di lì poi è inanellato tutta una serie di fallimenti nelle impostazioni e nelle previsioni, non c’è da meravigliarsi che l’Italia sia completamente assente in questa prospettiva negoziale “.

Il "martello" di Schlein, ordina al Pd l'astensione sulla mozione 5s e fa votare contro l'articolo pro Russia. A Conte resta la fascia da ultras - Trump “martella” l’Iran a mezzanotte e Conte “putineggia” al pomeriggio. Vince Elly Schlein, vince la sua operazione “telefonata a mezzogiorno” (a Meloni) e vince il Pd che in Aula, si smarca, si a.

Nuovo attacco dalla Russia nei confronti del nostro Presidente della Repubblica. Sono orgoglioso e grato che Sergio Mattarella sia il rappresentante del Paese, la guida delle forze armate, il garante dell’unità nazionale. Tutti con Te, Presidente Vai su Facebook

Russia, Mattarella, Schlein: piena solidarietà Pd, attacco Russia grave e inaccettabile; Russia, Delmastro (FdI): attacco inaccettabile alle nostre istituzioni, piena solidarietà a Mattarella, Tajani e Crosetto; Mosca attacca Mattarella: «Invenzioni blasfeme sulla Russia». Meloni: insulti che offendono l’Italia intera.