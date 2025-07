Russia | Alfieri ' sostegno a Mattarella inaccettabile inserimento in lista nera russa'

Roma, 30 lug. (Adnkronos) - "Abbiamo appena espresso in aula la nostra piena solidarietĂ al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Sul sito del ministero degli Esteri russo è apparsa una lista di persone considerate 'non gradite' dal Governo della Federazione Russa". Lo scrive sui social il senatore Alessandro Alfieri, capogruppo del Partito Democratico in Commissione Esteri a Palazzo Madama e membro della segreteria nazionale del Pd. "Tra questi nomi compare anche quello del Presidente Mattarella. Si tratta di un attacco grave, che giunge in un momento particolarmente delicato per gli equilibri internazionali, e che rappresenta un'offesa diretta ai nostri valori democratici. 🔗 Leggi su Iltempo.it

