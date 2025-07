Rune mi corteggiava L’ho avvisato che per lui sono troppo grande… e che sono sposata Non mi ha più salutata | il racconto di Kudermetova

In attesa di capire se con i vari nuovi cambiamenti nello staff arriverà il definitivo salto di qualità, Holger Rune continua a far parlare di sé per motivi extra campo. Ed ecco che dopo le racchette spaccate vendute a cifre incredibili, arriva la love story. O meglio: un tentativo di Rune di farla diventare tale. A tirarlo in ballo è stata Veronika Kudermetova, tennista russa di 28 anni contro i 22 di Rune. Informazione importante. Perché la numero 42 del ranking WTA – nel podcast ‘Spring Is Calling’ di Vesnina – ha parlato di come Holger Rune abbia provato a corteggiarla su Instagram: “Ho detto a Rune che sono troppo vecchia per lui e che se avesse guardato il mio Instagram, avrebbe visto che sono sposata “, ha spiegato Kudermetova, confermando che Rune ha utilizzato diversi messaggi per cercare di convincere i due a iniziare una relazione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

