Rugby a 7 Italia sulla strada giusta? Il bronzo alle European Series fa sperare Ma le donne arretrano ancora…

Il rapporto tra l’Italia e il rugby olimpico è sempre stato complicato, con il rugby a sette tenuto costantemente ai margini della programmazione federale, nonostante sia dal 2016 nel programma dei Giochi Olimpici. Sognare la qualificazione a Los Angeles 2028 resta un’utopia, ma la Rugby Europe 7s Championship 2025 – il torneo continentale di rugby 7s – ha regalato un sorriso per guardare al futuro. Almeno per i maschi. Gli azzurri hanno chiuso le due tappe del torneo continentale al terzo posto, conquistando una seconda piazza di assoluto valore ad Amburgo, e ottenendo la qualificazione al Challenger, il mini torneo di qualificazione (quattro tappe) che assegna un posto per le HSBC SVNS, la competizione mondiale piĂą prestigiosa del rugby a sette. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Rugby a 7, Italia sulla strada giusta? Il bronzo alle European Series fa sperare. Ma le donne arretrano ancora…

