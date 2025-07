Rubarono le grondaie di rame da una chiesa ladro e complice incastrati dalle telecamere

Era la fine del mese di gennaio quando il parroco della chiesa di ‘San Giacomo’ si è accorto che quattro grondaie in rame, installate sull’immobile, erano state asportate da qualcuno nella notte. Senza perdersi d’animo, il sacerdote si è così rivolto ai carabinieri di Porotto, presentando. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

In questa notizia si parla di: grondaie - rame - chiesa - rubarono

Maxi furto di grondaie di rame: colpiti scuola e cimitero - Ladri di rame in azione tra il 7 e l'8 maggio a Cadoneghe. I malviventi hanno preso di mira due obiettivi sensibili: una scuola e il cimitero.

Sorpreso a smontare pluviali e grondaie in rame da una palazzina a Porta Nuova, inseguito e denunciato - Un ragazzo di 24 anni è stato denunciato dalla polizia in quanto ritenuto responsabile del reato di furto di pluviali in rame.

Asti, provano a smontare le grondaie di rame di notte: presi sul tetto grazie a un vicino insonne - Due uomini denunciati per tentato furto aggravato a Quarto d’Asti: colti sul fatto dalla Polizia grazie alla segnalazione di un cittadino.

Rubarono le grondaie di rame da una chiesa, ladro e complice incastrati dalle telecamere; Ladri a Zeminiana di Massanzago in cimitero: rubate grondaie rame; Sorpresi mentre rubano 100 chili di rame dalla chiesa madre: arrestati.

Sparite le grondaie, persino in piazza - Una serie di furti mirati ha infatti colpito i comuni di Taglio di Po e Porto Viro, con obiettivi ben precisi: grondaie e tubi di rame. Si legge su polesine24.it

Sparite le grondaie della chiesa di Regnano - Il Resto del Carlino - I predatori dell’oro rosso hanno colpito ancora a pochi giorni dall’ultimo furto: depredata delle grondaie e dei pluviali di rame la chiesa di San Prospero Vescovo a Regnano. Lo riporta ilrestodelcarlino.it