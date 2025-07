Rottamazione-quater | domani la scadenza della nona rata

Roma, 30 luglio 2025 – Scade domani il termine per il pagamento della nona rata della rottamazione-quater delle cartelle. Ma anche il termine per il versamento della prima o unica rata per i riammessi alla definizione agevolata che hanno presentato domanda entro lo scorso 30 aprile. I moduli di pagamento sono contenuti nella comunicazione delle somme dovute inviata da Agenzia delle entrate-Riscossione, disponibile in copia anche sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it. In caso di mancato pagamento, oppure effettuato oltre il termine ultimo o per importi parziali, la legge prevede la perdita dei benefici della definizione agevolata e gli importi già corrisposti saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Rottamazione-quater: domani la scadenza della nona rata

