Rottamazione l’ultima chiamata | entro il 5 agosto o il Fisco ti riprende tutto

Il conto alla rovescia è iniziato. Mancano pochi giorni alla scadenza cruciale della Rottamazione-quater, il provvedimento che ha offerto a migliaia di contribuenti italiani una via d'uscita dal groviglio dei debiti fiscali. Il termine ultimo per il pagamento della prossima rata – fissato al 31 luglio 2025 – è ormai alle porte. E con esso, un rischio concreto: chi non rispetterĂ i tempi, anche di un solo giorno oltre il limite, rischia di perdere tutti i benefici ottenuti e di ritrovarsi con il debito originario ripristinato, sanzioni e interessi compresi. L'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha lanciato l'allarme: i versamenti effettuati entro il 5 agosto saranno considerati tempestivi grazie ai cinque giorni di tolleranza previsti dalla legge.

