Ronald Acuna Jr si dirige verso l’IL e ammette di essere preoccupato dall’ultimo infortunio

Il outfielder di Atlanta Braves Ronald Acuna Jr sta tornando alla lista ferita e ammette di essere "preoccupato" dopo aver subito un infortunio di Achille nella sconfitta della scorsa notte contro i Kansas City Royals. All-star Acuna cinque volte ha perso gran parte della scorsa stagione e l'inizio di questo con un ACL sinistro strappato ma è tornata con un botto, colpendo.306 con 14 corse in casa e 26 RBI in 55 partite. Non giocherà per il prossimo futuro, tuttavia, dopo aver sperimentato la tenuta nella sua destra Achille mentre insegue una palla nel campo giusto.