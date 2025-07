Romano | Sterling vuole lavorare con Conte

Il giornalista esperto di mercato Fabrizio Romano sul suo canale Youtube ha parlato di Raheem Sterling al Napoli. Sarebbe un’operazione senz’altro complessa. Di seguito le parole dell’esperto. Romano, Napoli: “ Sterling è stato offerto, non lo ha trattato “. Così il giornalista:  “Il Napoli ha preso tempo, non ha fretta. Sterling è stato offerto, non lo ha trattato. Il Napoli ha registrato l’interesse da parte del giocatore, che vuole firmare e lavorare con Conte. Il Chelsea vuole venderlo a titolo definitivo o fare prestito con obbligo. Su Sterling, dunque, il Napoli ha preso tempo perchĂ© valuta piĂą soluzioni. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

