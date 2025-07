Romanengo shopping per 3mila euro con un bancomat rubato | incastrate dalle telecamere di videosorveglianza

Romanengo (Cremona) - Gli rubano il portafogli e fanno shopping con il suo bancomat. Ammonta a tremila euro, tra spese e prelievi, la somma che due donne, 43 e 24 anni, hanno utilizzato dopo essersi impossessate del bancomat di un uomo di Romanengo. Questi, qualche giorno fa, si era presentato ai carabinieri di Romanengo, denunciando di essere stato vittima del furto del suo portafoglio mentre era al lavoro. Solo alla fine della giornata lavorativa si era accorto che qualcuno si era impossessato del borsello, all’interno del quale, oltre ai documenti personali, aveva anche il bancomat. E aveva verificato immediatamente, tramite home banking che, nel corso della giornata, qualcuno aveva utilizzato più volte la sua carta di pagamento per dei prelievi e per effettuare vari acquisti in diversi esercizi pubblici, per un valore complessivo di oltre tremila euro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it