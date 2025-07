Roma tra recuperi e attese | Dybala ancora a mezzo servizio

È ripartita nel pomeriggio di ieri la preparazione estiva della Roma, al lavoro per la terza settimana di ritiro dopo i due giorni di riposo concessi da Gasperini. Una giornata di sorrisi e precauzioni a Trigoria, tra ritorni importanti e una presenza che ancora non è pienamente rassicurante: Paulo Dybala. Il tecnico giallorosso ha ritrovato finalmente Dovbyk e Salah-Eddine, entrambi al rientro in gruppo dopo i problemi fisici che li avevano tenuti ai box sin dall’inizio del ritiro. Prima volta in campo anche per i volti nuovi Wesley e Vasquez, al debutto assoluto con la maglia della Roma. La nota meno brillante riguarda però proprio la Joya, ancora costretta ad alternare lavori a parte per colpa degli strascichi fisici post-operazione. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

