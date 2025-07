Roma Solbakken vicino al Nordsjaelland | chiusura prevista nelle prossime ore

Nuove cessione in vista per la Roma in questa estate di calciomercato. Secondo quanto riportato da Bold e confermato Filippo Biafora de Il Tempo su X, Ola Solbakken è vicino al trasferimento a titolo definitivo al Nordsjaelland, club che milita nella massima divisione danese. In giornata sono previsti nuovi contatti per provare a chiudere la trattativa. Rientrato nella capitale dopo il deludente prestito all’Empoli, Solbakken non rientra nei piani della Roma e Gasperini non lo ha convocato per il ritiro estivo (attualmente si sta allenando da solo a Trigoria. Arrivato a parametro zero nel gennaio del 2023 (il club giallorosso aveva pagato una commissione di 1,75 milioni di euro), l’esterno norvegese ha collezionato appena 15 presenze in competizioni ufficiali con la maglia della Roma, realizzando un gol e due assist. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, Solbakken vicino al Nordsjaelland: chiusura prevista nelle prossime ore

