Roma si stringe per Ghilardi | balla solo un bonus

La Roma è sempre più vicina a chiudere per Daniele Ghilardi, il centrale classe 2003 dell’Hellas Verona indicato da Gian Piero Gasperini come rinforzo ideale per la difesa. Dopo giorni di trattative serrate, i due club stanno limando gli ultimi dettagli, c on un piccolo bonus ancora da sistemare prima della fumata bianca. Come riportato da Sky Sport 24, nelle ultime ore c’è stato un nuovo contatto tra le società per arrivare alla definizione dell’operazione. L’accordo è ormai imminente e, salvo sorprese, verrà ratificato a breve: Ghilardi è pronto a trasferirsi nella Capitale, dove sosterrà le visite mediche non appena arriverà il via libera. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, si stringe per Ghilardi: balla solo un bonus

