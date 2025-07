Roma il Consiglio dei ministri approva il ‘Ddl Capitale’

Via libera del Consiglio dei ministri alla bozza del Ddl Roma Capitale. La Città eterna è la capitale della Repubblica, e come tale esercita la potestà legislativa nelle seguenti materie: trasporto pubblico locale; polizia amministrativa locale; governo del territorio; commercio; valorizzazione dei beni culturali e ambientali; promozione e organizzazione di attività culturali; turismo; artigianato; servizi e politiche sociali; edilizia residenziale pubblica; organizzazione amministrativa di Roma Capitale “. È quanto si legge nell’articolo 1 della bozza del cosiddetto ddl ‘Roma Capitale’ approvato dal Cdm. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Roma, il Consiglio dei ministri approva il ‘Ddl Capitale’

Sono molto soddisfatto. L’approvazione in Consiglio dei ministri del disegno di legge costituzionale per #Roma Capitale è il compimento di una storica battaglia del Presidente Berlusconi, di tutta Forza Italia ed anche mia personale, che rivendico con orgoglio Vai su X

Roma avrà potestà legislativa e autonomia finanziaria, potrà legiferare rispetto ad alcuni ambiti e avere il controllo sulle proprie risorse È quanto previsto dalla bozza del disegno di legge costituzionale, arrivata in Consiglio dei Ministri, che lo ha approvato Vai su Facebook

