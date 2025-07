Roma-Ghilardi trattativa bloccata | l’Hellas vuole 300mila euro di bonus

La Roma e l’Hellas Verona non trovano ancora l’intesa per Daniele Ghilardi. Il difensore centrale, da settimane nel mirino del club giallorosso, resta al centro di una trattativa che continua a incontrare ostacoli. Secondo quanto riportato da Sky Sport, l’affare è attualmente bloccato a causa della richiesta di un bonus da 300mila euro da parte del club veneto, cifra che la dirigenza capitolina non è intenzionata a versare. Massara e il suo staff hanno fissato un tetto massimo di 10,5 milioni di euro, oltre il quale non intendono spingersi. Ghilardi resta una priorità per completare la difesa a tre di Gasperini, ma al momento la distanza tra le parti impedisce la chiusura. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma-Ghilardi, trattativa bloccata: l’Hellas vuole 300mila euro di bonus

