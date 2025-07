Nuovo colpo in entrata per la Roma Femminile. Tramite un comunicato ufficiale, il club giallorosso ha annunciato l’acquisto di Valentina Bergamaschi, esterno di centrocampo che arriva dalla Juventus. La calciatrice vestirĂ la maglia numero 23 e ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2028. Questa la nota del club: “ L’AS Roma è lieta di annunciare l’ingaggio di Valentina Bergamaschi. La calciatrice ha firmato un contratto che la legherĂ al Club fino al 30 giugno 2028. Utilizzata prevalentemente come esterna di fascia, Bergamaschi ha giocato nell’ultima stagione nella Juventus laureandosi campionessa d’Italia. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma Femminile, ufficiale l’acquisto di Bergamaschi: il comunicato