Roma Femminile a Dimaro è tempo di palestra | Rossettini costruisce la base fisica per la nuova stagione

Nessun pallone nella seconda giornata di ritiro per la Roma Femminile, ma tanta concentrazione e sudore tra gli attrezzi della palestra di Dimaro Folgarida. La squadra, guidata da Luca Rossettini, ha affrontato una sessione interamente dedicata al lavoro atletico, con esercizi mirati a rafforzare muscolatura, equilibrio e tenuta fisica. Come documentato dai canali social ufficiali del club, le calciatrici si sono alternate tra circuiti funzionali, esercizi di forza e lavori di prevenzione infortuni, in un programma meticolosamente studiato dallo staff tecnico per impostare al meglio la preparazione. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

