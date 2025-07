Roma Club Gioia Tauro | Con Gasperini è vietato mancare l’appuntamento con un trofeo

In questa puntata di ‘Tutto il mondo tifa AS Roma’, l’ospite speciale è stato il Roma Club Gioia Tauro. A parlare della nascita del club è stato il fondatore Simone. Queste le sue parole: “Dieci anni fa mi sono trasferito a Gioia Tauro, dopo una vita passata a Roma, tra studio prima e lavoro poi. Ho proposto a un amico fraterno, Andrea, di creare un Roma Club che portasse il nome di Agostino Di Bartolomei. Abbiamo così iniziato il passaparola visto che la paura era quella di essere troppo pochi. Nonostante ciò, in poco tempo abbiamo raggiunto i 40 soci. La frase che ogni nuovo socio deve conoscere è la stessa: ‘un club della Roma, un sogno che si avvera’”. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma Club Gioia Tauro: “Con Gasperini è vietato mancare l’appuntamento con un trofeo”

In questa notizia si parla di: roma - club - gioia - tauro

Roma, intervento riuscito per Pellegrini: il comunicato del club - L’ infortunio al tendine del retto femorale della coscia destra ha costretto Lorenzo Pellegrini a terminare in anticipo la propria stagione, che già di per sé era stata tutt’altro che brillante.

Roma Club Pisa: “Con Gasperini magari riusciremo a strappare un biglietto per Istanbul” - In questa nuova puntata del format ‘Tutto il mondo tifa As Roma’, l’ospite speciale è stato il Roma Club Pisa, rappresentato da Alice.

Roma, amichevole surreale: il 16 agosto sfida al Neom, club della città che (ancora) non esiste - Segnate la data: venerdì 16 agosto, allo stadio Benito Stirpe di Frosinone, la Roma scenderà in campo per un’amichevole internazionale fuori dal comune.

#NAZIONALEUNIVERSITARIA È con grande gioia che comunichiamo la convocazione di Stefano Ballarini e Federico Patti con la nazionale universitaria! I due giocatori della Training Academy O.R. saranno in raduno al Polo Natatorio di Ostia da Vai su Facebook

Rotary Club Gioia Tauro: Addio a Pino Strangi, una figura di spicco nella comunità gioiese - Calabria Reportage; *Rotary Club Gioia Tauro: Addio a Pino Strangi, una figura di spicco nella comunità gioiese*; Gioia Tauro, il Rotary riaccende il dibattito sulla questione Meridionale.

Gioia Tauro piange Pino Strangi, figura storica del Rotary Club e protagonista della vita cittadina - Socio fondatore e già Segretario del Rotary Club, ex Segretario Comunale e padre dell’attuale Presidente Manuela ... Riporta strettoweb.com