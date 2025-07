Roma Capitale Meloni | con riforma ha valore che merita

Roma, 30 lug. (askanews) – Con il via libera al ddl costituzione per Roma Capitale, “frutto di un lavoro condiviso con la Regione Lazio e il Campidoglio, potremo finalmente restituire a Roma il valore che merita e che la storia le riconosce. È un impegno che abbiamo fissato nel programma di governo e che abbiamo mantenuto, un altro impegno mantenuto, perché tutte le Nazioni serie e degne di questo nome si rendono conto di quanto siano importanti la credibilità , il prestigio, l’autorevolezza della propria Capitale. E noi non vogliamo più essere da meno, perché investire su Roma significa investire sul futuro della Nazione”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Open House Roma: gli edifici più belli della Capitale da visitare gratuitamente - Dal 24 maggio al 1° giugno 2025, Roma apre le porte alla tredicesima edizione di Open House Rom a, un evento gratuito che consente ai cittadini e ai turisti di scoprire e ammirare dal vivo oltre 200 edifici di valore storico, moderno e contemporaneo.

Tim con Roma Capitale per una città sempre più smart e digitale - Roma, 12 mag. (askanews) - Roma Capitale torna al centro dell'interesse per gli investimenti e le competenze, grazie a un dialogo sempre più concreto tra istituzioni e grandi realtà del mondo dell'innovazione e del digitale come Tim che mette a disposizione le sue tecnologie e competenze per una città sempre più smart e digitale, come spiega Elio Schiavo, chief Enterprise and innovative solutions officer di Tim.

NABA aderisce al progetto Città Studio di Roma Capitale - Roma – Portare la didattica fuori dai luoghi istituzionali, trasformando la città in un vero e proprio campus diffuso dove i cittadini possono assistere, partecipare e interagire con esperienze formative aperte, accessibili e innovative.

