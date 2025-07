Roma 18enne ustionato mentre accende barbecue sul terrazzo | è grave

(Adnkronos) – Un ragazzo, appena 18enne, è rimasto ustionato mentre accendeva il barbecue sul terrazzo condominiale usando una bottiglia contenente del liquido infiammabile. È accaduto in via Sirolo a Roma e sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Roma San Basilio. Da una prima ricostruzione c'è stato un ritorno di fiamma con l'esplosione . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

In questa notizia si parla di: roma - 18enne - ustionato - barbecue

