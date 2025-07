Rolex rubati a Keanu Reeves riemergono in Cile | tra loro un pezzo da John Wick

Roma, 30 luglio 2025 – Ci sono storie che sembrano uscite da una sceneggiatura hollywoodiana, e quella degli orologi rubati a Keanu Reeves sembra una di quelle. A distanza di un anno dal furto milionario avvenuto nella sua villa di Los Angeles, i sei Rolex spariti nel nulla sono riemersi a Santiago del Cile. La polizia investigativa cilena li ha ritrovati durante una perquisizione a fine 2024, restituendoli all’ambasciata statunitense. Tra questi, uno Submariner inciso con una dedica speciale: “John Wick 4”, il titolo cult che ha consacrato ancora una volta uno dei volti più amati del cinema action. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Rolex rubati a Keanu Reeves riemergono in Cile: tra loro un pezzo da John Wick

