Rocco Schiavone 3 le anticipazioni trama e cast della quarta puntata in replica su Rai 2

Questa sera, mercoledì 30 luglio 2025, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda in replica Rocco Schiavone 3, la terza stagione della serie che vede protagonista Marco Giallini. L'attore romano torna a vestire i panni di questo vice questione burbero e decisamente fuori dagli schemi di un normale poliziotto: fumatore accanito e fin troppo schietto, Rocco Schiavone è un uomo ricco di difetti, solitudine e amarezza ma anche di fascino ed è nato dalla penna dello scrittore Antonio Manzini. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

