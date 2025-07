Rocca San Casciano si accende con la Cena in bianco in piazza Garibaldi

Non poteva mancare neanche quest'anno uno degli appuntamenti centrali dell'estate di Rocca San Casciano. Sabato 2 agosto infatti in piazza Garibaldi torna la tradizionale “Cena in Bianco”, un appuntamento che raccoglie ogni edizione tante partecipazioni. Protagonista della serata sarĂ la. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

In questa notizia si parla di: rocca - casciano - cena - bianco

Giornata di Open Day per il Rotary Club Tre Valli, a Rocca San Casciano una serata raccolta fondi a sostegno di Ail - Il Rotary Club Forlì Tre Valli organizza una nuova giornata di Open Day sabato 31 maggio alle ore 18.

Torna il Centro estivo di Rocca San Casciano - Anche quest’anno inizia in questo periodo, e per l’esattezza domani, il Centro estivo di Rocca San Casciano, iniziativa che accoglie bambini dai 6 ai 12 anni, prevalentemente provenienti dai paesi dell’alta valle del Montone.

Appuntamento con la letteratura locale, Giancarlo Biserna presenta il suo libro a Rocca San Casciano - Giovedì 10 luglio l'autore Giancarlo Biserna presenta a Rocca San Casciano il libro dal titolo "All'Inferno! All'Inferno" all'interno della rassegna "Dialoghi tra le pagine".

Cena in bianco, Rocca si unisce a tavola: grande festa in piazza; Una bellissima serata: Piazza Garibaldi si veste di bianco per la cena al chiaro di luna; Cena in bianco a Rocca San Casciano, una festa per lasciarsi alle spalle Covid e alluvione.

Cena in bianco a Rocca San Casciano, una festa per lasciarsi alle ... - Cena in bianco a Rocca San Casciano, una festa per lasciarsi alle spalle Covid e alluvione Bel colpo d’occhio sulla piazza: 800 persone di tutte le età sedute ai tavoli ... Segnala ilrestodelcarlino.it

La cena va in ’bianco’ a Rocca S. Casciano - Il Resto del Carlino - Casciano Questa sera torna l’evento atteso in piazza Garibaldi con un pubblico raddoppiato: oltre ottocento gli iscritti. ilrestodelcarlino.it scrive