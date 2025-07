L’obiettivo di dotare mister Bellazzini di una rosa se non al completo quasi già per il ritiro di preparazione estiva, la Robur lo ha centrato. Il tecnico bianconero sta lavorando con un organico numericamente adeguato, anche se mancano ancora un paio di caselle da riempire per parlare di una chiusura definitiva del mercato. Per avere una coppia di giocatori per ogni ruolo, servono ancora un difensore (under) e un attaccante: il direttore sportivo Simone Guerri sta lavorando per colmare anche queste due caselle rimaste vuote. Ovviamente sono da valutare anche le uscite, con due-tre giocatori con la valigia pronta. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Robur mancano ancora due pedine. Si riaccende la speranza per Giannetti