Rivoluzione parcheggi a Oderzo | la sosta si potrà pagare con il bancomat

O derzo rivoluziona la sosta in città : Andrea Marchesin, comandante della polizia locale opitergina, ha annunciato che sono stati sostituiti i dispositivi software dei parcometri in centro storico.Il display delle colonnine rimane spento per risparmiare energia ma il parcometro è già in funzione. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it

In questa notizia si parla di: sosta - rivoluzione - parcheggi - oderzo

La rivoluzione della viabilità a Codogno: viale Zara sarà a senso unico, in via Dante sosta a pagamento. Ecco la mappa dei cambiamenti - Codogno (Lodi), 25 giugno 2025 – Rivoluzione in vista per la viabilità dopo il Tavolo tecnico del 17 giugno che ha portato la Giunta a mettere nero su bianco alcuni cambiamenti che diventeranno operativi nei prossimi giorni.

Rivoluzione della sosta: gratis in centro per dieci minuti - Cambia la sosta a Laveno: sabato 17 maggio entra in vigore la nuova regolamentazione delle aree di parcheggio per i residenti e i visitatori della località turistica sul Lago Maggiore.

Zcs e parcheggi residenti: via alla rivoluzione della sosta (e multe per chi non si adegua) - Lo scudo verde, che tante polemiche sta suscitando in città , ha subìto un nuovo rinvio: le sanzioni per le auto più inquinanti, in teoria già vietate da anni ma che ora potranno essere "fotografate" dai varchi di ingresso nella maxi Ztl fiorentina, partirà il 1° luglio.

Rivoluzione parcheggi a Oderzo: la sosta si potrà pagare con il bancomat; Rivoluzione parcheggi: cambia la sosta dietro la stazione dei treni.

Da giovedì rivoluzione della sosta. Al via il nuovo sistema di parcheggi - Da giovedì entra ufficialmente in funzione il nuovo sistema di parcheggi riservati a residenti del Comune di Montepulciano e ai lavoratori (non residenti) del centro storico. Lo riporta msn.com

Parcheggi, l'assessore De Checchi: «Abbonamenti per la sosta ai non ... - Tra i nuovi sensori che registrano ogni movimento; i nuovi parcometri che rivoluzioneranno il modo di pagare la sosta e i controlli diventati più capillari che mai, nella rivoluzione ... Da ilgazzettino.it