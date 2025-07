Il giardino del bene e del male sta al centro non di una valle dell’Eden ma di una zona in profonda trasformazione. Il male è il degrado che negli anni si è attaccato addosso a quell’area, al di lĂ dell’impegno e delle buone intenzioni di una famiglia, i Carrara, che lì ci hanno buttato il sangue e tanti soldi, recuperati solo in piccola parte con la vendita finale. Il bene è lo scenario che si ritaglia da qui ad un futuro dai tempi ancora non ben calcolabili. Incerto da una parte per la destinazione che Patrizio Bertelli vorrĂ dargli, un grande parco e dei palazzi giardino stile Valvigna chissĂ se anche in questo caso destinati alla moda. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Rivoluzione intorno al maxi-giardino. Rotatorie, supermercati, parcheggi. Una zona in totale trasformazione