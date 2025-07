Ritrovato morto dopo otto giorni L' associazione Penelope | Si dà troppo per scontato l' allontanamento volontario

Ieri mattina, Erik Buccioli ha ritrovato - a otto giorni dalla scomparsa - il corpo senza vita del padre Vittorio che non era rientrato nella sua casa la sera del 21 luglio. Il corpo e la moto sono stati ritrovati, grazie a un dispositivo di geolocalizzazione collegato alla moto, a un chilometro. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

In questa notizia si parla di: ritrovato - otto - giorni - morto

“Scomparso otto anni fa a causa dell’uragano Harvey e ritrovato a 480 chilometri di distanza”: il cane Blue ha fatto finalmente ritorno a casa - Un momento atteso otto anni e, forse, anche insperato. Il cane Blue ha potuto finalmente riabbracciare la famiglia.

Scomparso dopo una cena otto giorni fa, ritrovato morto Vai su X

Per otto giorni nessuno si è accorto dell'uomo probabilmente vittima di un incidente stradale Il 58enne Vittorio Buccioli e la motocicletta erano finiti in un fossato ai margini della strada Vai su Facebook

Vittorio Buccioli trovato morto dopo 8 giorni di ricerche, il figlio: L'ho individuato con il gps della moto; Ritrovato morto dopo otto giorni. L'associazione Penelope: Si dĂ troppo per scontato l'allontanamento volontario; Vittorio Buccioli scomparso in moto: trovato morto 8 giorni dopo in un fosso, nessuno si era accorto di lui.

Vittorio Buccioli trovato morto dopo 8 giorni di ricerche, il figlio: “L’ho individuato con il gps della moto” - Il corpo di Vittorio Buccioli, 58 anni, è stato ritrovato ieri, martedì 29 luglio, dopo otto giorni di ricerche. Scrive fanpage.it

Scomparso dopo una cena otto giorni fa, ritrovato morto - È stato individuato in tarda mattinata il corpo senza vita di Vittorio Buccioli, 58enne ravennate scomparso la sera del 21 luglio scorso dopo essersi allontanato in moto da una cena in un locale di Pu ... Come scrive gazzettadiparma.it